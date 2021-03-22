Стивен Ён из «Минари» снимется в американском телесериале

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Американский актёр корейского происхождения Стивен Ён из фильма «Минари» (미나리) за долгое время снимется в новом сериале. Его название пока держится в секрете. Известно лишь, что вместе со Стивеном Ёном в сериале снимется актриса с китайско-вьетнамскими корнями Элли Вонг. Новый сериал будет состоять из десяти частей, его продюсером выступит компания A24, дистрибьютер фильма «Минари» в Северной Америке. Стивен Ён добился известности в 2010-2017 годах благодаря своей роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Впоследствии он активно занимался другими проектами, в том числе фильмом «Минари», за роль в котором его номинировали на «Оскар». Новая работа станет первым сериалом актёра после «Ходячих мертвецов». Крупнейшие стриминговые компании и телеканалы уже выразили интерес к данному проекту. В их число входят NETFLIX, Amazon, Apple и FX.