Певица Чхон Ха выпустила испанскую версию песни «Безумие»

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Певица Чхон Ха (청하) выпустила испанскую версию своей песни «Безумие» (Demente) в стиле латинской поп-музыки. По сведениям MNH Entertainment, музыкальный трек был опубликован на крупнейших музыкальных порталах мира 17 марта. «Безумие» - одна из песен первого официального сольного альбома Чхон Ха «Привязанность» (Querencia), вышедшего 15 февраля. Выполненный в стиле традиционной латинской поп-музыки, он явился результатом творческого сотрудничества со всемирно известным рэпером Guaynaa. В оригинальной версии песни были строки как на испанском, так и на корейском. Новая версия исполнена полностью на испанском. По мнению продюсерского агентства певицы, в альбоме «Привязанность» Чхон Ха сумела существенно расширить и углубить свой артистический репертуар, экспериментируя с новыми жанрами, а исполнение песни «Безумие» полностью на испанском языке позволит ей лучше проявить свою разносторонне одаренную индивидуальность.