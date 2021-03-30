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Дата рождения: 29 апреля 1986 г.

Рост: 175 см

Вес: 67 кг

Дебют: «Рабочая суббота» (토요근무), 2011 г.





Актёр Пён Ë Хан родился в городе Инчхон. Окончил отделение актерского мастерства при Корейском университете искусств. Артист снялся в более чем 30 фильмах. Его первой работой стала короткометражная картина «Рабочая суббота», показ которой состоялся в 2011 году. В 2021 году на экраны вышел его последний фильм «Книга о рыбах» (자산어보). В ближайшее время состоится премьера ещё четырех кинокартин с его участием. Вместе с этим Пён Ë Хан активно снимается в сериалах. Его первая работа вышла в 2012 году. Это сериал под названием «Вампир-прокурор» (뱀파이어 검사), в котором он исполнил одну из второстепенных ролей. Из всех пяти сериалов с его участием стоит выделить сериал «Мистер солнечный свет» (미스터 션샤인), показ которого состоялся в 2018 году.