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Сбор лука-латука в разгаре

2021-03-23

Новости



На острове Имчжадо уезда Синан-гун провинци Чолла-Намдо идёт сбор урожая зелёного лука – латука. Из-за сильных холодов и обильного снега в январе этого года объём производства латука значительно сократился. В этой связи цены на латук выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. 

(Yonhap News)


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