Сбор лука-латука в разгаре

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
2021-03-23
На острове Имчжадо уезда Синан-гун провинци Чолла-Намдо идёт сбор урожая зелёного лука – латука. Из-за сильных холодов и обильного снега в январе этого года объём производства латука значительно сократился. В этой связи цены на латук выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
(Yonhap News)
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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