Сбор лука-латука в разгаре









На острове Имчжадо уезда Синан-гун провинци Чолла-Намдо идёт сбор урожая зелёного лука – латука. Из-за сильных холодов и обильного снега в январе этого года объём производства латука значительно сократился. В этой связи цены на латук выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

(Yonhap News)



