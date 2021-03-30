Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Мелодии Кореи l 2021-03-24
Среди корейских традиционных песен много произведений, в которых звучали пожелания мира и процветания государству, мудрости правителям. Пожалуй, это было самое сильное желание народа, ведь тогда и простые люди могли жить в достатке и без угнетений. В выпуске передачи от 24 марта вы сможете познакомиться с такими песнями и узнать истории создания некоторых из них.
Выпуск 507. Песни с пожеланиями процветания государству
* Мелодия «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Песня «Чингук мёнсан» – Ли Дон Гю (вокал)
* Мелодия «Ёмиллак» – Сон Хан Бёль (бамбуковая флейта тэгым)
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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