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Песни с пожеланиями процветания государству

#Мелодии Кореи l 2021-03-24

Мелодии Кореи

Песни с пожеланиями процветания государству

Среди корейских традиционных песен много произведений, в которых звучали пожелания мира и процветания государству, мудрости правителям. Пожалуй, это было самое сильное желание народа, ведь тогда и простые люди могли жить в достатке и без угнетений. В выпуске передачи от 24 марта вы сможете познакомиться с такими песнями и узнать истории создания некоторых из них. 


Выпуск 507. Песни с пожеланиями процветания государству

* Мелодия «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Чингук мёнсан» – Ли Дон Гю (вокал)

* Мелодия «Ёмиллак» – Сон Хан Бёль (бамбуковая флейта тэгым)

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