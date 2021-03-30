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Встреча глав МИД и обороны РК и США

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-03-25

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

18 марта в Сеуле состоялись переговоры глав внешнеполитических и военных ведомств Республики Корея и США в формате «два плюс два», по итогам которых было принято совместное заявление. В нём отмечается, что ядерная и ракетная проблемы Северной Кореи являются приоритетом для южнокорейско-американского альянса, и они будут решаться с помощью скоординированной стратегии. Подчеркнув важность выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, стороны договорились совместно решать все вопросы, касающиеся Корейского полуострова. С подробностями - политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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