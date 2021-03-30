Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Библиотеки в КНДР. Часть первая

#Сближаясь с Севером l 2021-03-25

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Библиотеки часто называют хранилищем знаний, и их наличие – это показатель уровня культуры той или иной страны. Известно, что  Северная Корея рассматривает библиотеки как важное средство пропаганды и укрепления своей социалистической системы. Более подробно на эту тему – адвокат О Хён Чжон (오현종).

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >