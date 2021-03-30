Библиотеки в КНДР. Часть первая

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Сближаясь с Севером l 2021-03-25
Библиотеки часто называют хранилищем знаний, и их наличие – это показатель уровня культуры той или иной страны. Известно, что Северная Корея рассматривает библиотеки как важное средство пропаганды и укрепления своей социалистической системы. Более подробно на эту тему – адвокат О Хён Чжон (오현종).
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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