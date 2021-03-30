В РК разворачивается борьба за пост мэра Сеула

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25 марта стартовала предвыборная агитация кандидатов на пост мэра Сеула. Досрочные выборы пройдут 7 апреля. На пост главы администрации столицы претендуют 13 человек, однако основными претендентами считаются кандидаты от оппозиционной партии Сила народа О Сэ Хун и от правящей Демократической партии Тобуро Пак Ён Сон. В тот же день пройдут выборы мэра Пусана – второго по величине города страны. Предстоящие выборы играют важную роль, так как являются показателем общественных настроений перед президентскими выборами следующего года.

Досрочные выборы мэра Сеула проводятся из-за самоубийства предыдущего главы столичной администрации Пак Вон Суна, который подозревался в сексуальном домогательстве. Предыдущий мэр был представителем правящей партии, что возлагает ещё большую ответственность на Демократическую партию Тобуро. Вместе с тем, по результатам опросов, представитель оппозиции О Сэ Хун опережает по рейтингу своего оппонента от правящих сил почти на 20%. Уровень поддержки О Сэ Хуна составляет более 50%, тогда как аналогичный показатель Пак Ён Сон колеблется на уровне 30%. Большим стимулом для роста популярности О Сэ Хуна стала его победа над другим популярным кандидатом Ан Чхоль Су во время предварительного голосования за единого оппозиционного кандидата.

О Сэ Хун был депутатом Национального собрания 16-го созыва, а также мэром Сеула на протяжении двух сроков. Представитель правящей партии Пак Ён Сон в прошлом работала телеведущей. Позже четыре раза подряд избиралась в Национальное собрание, была министром малого, среднего и венчурного бизнеса в правительстве нынешнего президента Мун Чжэ Ина.