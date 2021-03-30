ООН приняла резолюцию о правах человека в КНДР

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23 марта Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. В резолюции говорится о «решительном осуждении систематических, масштабных и серьёзных нарушений прав человека, которые совершаются в Северной Корее в течение длительного времени и продолжаются по сей день». В нём также озвучен призыв к Пхеньяну сотрудничать с мировым сообществом по вопросам борьбы с пандемией COVID-19. В частности, подчёркивается необходимость поддержки уязвимых слоёв населения и разрешения ввоза гуманитарной помощи. Кроме того, в документе содержится призыв к отказу от военной активности на приграничных территориях, а также выражена обеспокоенность нарушениями прав военнопленных и их потомков. Резолюция подчёркивает неотложность решения проблемы разделённых корейских семей. Полномочия спецдокладчика ООН по правам человека в Северной Корее продлены ещё на один год.

Резолюция по правам человека в Северной Корее принимается девятнадцатый год подряд, при этом с 2016 года документ принимается даже без процедуры голосования. Это говорит о том, что мировое сообщество осознаёт серьёзность проблемы нарушений прав человека в КНДР.

В современном мире права человека расцениваются как неотъемлемая, универсальная ценность каждого жителя планеты, тогда как в Северной Корее запрещено даже само понятие прав человека. Для поддержания диктаторской власти на протяжении трёх поколений власти КНДР целенаправленно разрушают это понятие, за что они должны понести наказание, - говорится в резолюции. Стоит отметить, что с 2019 года Республика Корея не входит в число стран-инициаторов резолюции, при этом США, которые также не участвовали в подготовке резолюции ООН в 2019 и 2020 годах, с этого года снова значатся в данном списке. По этому поводу правительство Республики Корея, что придерживается прежней позиции по данному вопросу и намерено вместе с мировым сообществом прилагать усилия для улучшения ситуации с правами человека в КНДР.