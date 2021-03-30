В США проходят акции против ненависти к азиатам

ⓒYONHAP News

В США разворачиваются демонстрации в поддержку азиатов под лозунгом «Прекратите ненавидеть азиатов!». Волна демонстраций прошла по всему миру после вооружённых нападений на спа-салоны в Атланте (штат Джорджия) 17 марта. Их совершил 21-летний гражданин США. Он ворвался в ряд таких салонов, убив в общей сложности восемь человек, четверо из них были кореянками, а все салоны управляли хозяева азиатского происхождения. По показаниям свидетелей во время совершения преступления молодой человек говорил, что «убьёт азиатов». Тем не менее, пока расследование не отрицает и иные мотивы преступления, опасаясь делать преждевременные выводы, что вызвало активные протесты со стороны азиатов США.

В связи с этим в Атланте и других городах США развернулись массовые акции в поддержку азиатов. В них приняли активное участие и голливудские звёзды корейского происхождения – Сандра О, Дэниэл Дэ Ким, Стивен Ён, Аквафина. Люди вышли на митинги с транспарантами, на которых было написано «Остановите ненависть к азиатам», «Азиаты – не вирус».

В поддержку американцев азиатского происхождения выступил также президент США Джо Байден. 19 марта он лично посетил Атланту, где встретился с представителями городских властей азиатского происхождения. 22 марта ООН опубликовала заявление от имени генерального секретаря Антониу Гутерриша, который осудил ненависть по отношению к азиатским женщинам и выразил солидарность со всеми, кто стал жертвами нападений из-за расовой дискриминации.