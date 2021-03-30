Корейские песни в стиле синти-поп





Сегодня хотелось бы представить вам песни в стиле «New Retro». Для русскоязычных слушателей это направление наверное более знакомо под именем «Синти-поп» (신스팝) или «Ретровейв» (Retrowave). Это стиль электронной музыки, который возник в середине 2000-х годов. Жанр выражает ностальгию по культуре 1980-х, пытается уловить атмосферу тех лет и погрузить в неё. Этот жанр характерен тем, что в нем сочетаются множество разных музыкальных стилей – диско, софт-рок, ритм-энд-блюз, фанк и буги. Даже видеоклипы напоминают нам 80-е годы.

Песня «Финальные титры» (Ending credit) в исполнении очаровательной певицы и актрисы Ом Чжон Хва (엄정화) – яркий пример жанра синти-поп. Песня входит в состав ее десятого студийного альбома «The Cloud Deam of the Nine», выпущенного в 2017 году. Музыкальная композиция получила много хороших отзывов как за саму песню, так и за перфоманс и хореографию.

К этому жанру также относится песня «LADY» (숙녀) в исполнении Ю Бин (유빈). Бывшая участница гёрлз-группы Wonder Girls (원더걸스), Ю Бин выпустила свой сольный альбом под названием «Городская девушка» в 2018 году.

Следующая песня в стиле синти-поп называется «Счастливые прошлые дни» (행복했던 날들이었다) в исполнении бэнда DAY6 (데이식스). Бэнд был сформирован компанией JYP Entertainment в 2015 году. В состав группы входит пять участников. В их репертуаре есть и поп-рок, и панк, и балладная музыка. Все зависит от того, какой участник группы принял участие в составлении песни. За короткое время парни стали сформировали сильный фандом и стали популярны как в своей стране, так и за рубежом. Музыкальная композиция «Счастливые прошлые дни» вошла в состав их четвертого мини-альбома «Remember Us: Youth Part2» в качестве заглавного трека.

Последняя песня рубрики – песня «I Feel You» гёрлз-группы Wonder Girls (원더걸스). Это заглавный трек их третьего студийного альбома «Reboot», выпущенного в 2015 году. Песня покорила сердца многих меломанов: альбом стал № 1 в списке «10 лучших к-поп альбомов 2015» по версии Billboard.