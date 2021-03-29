Новый сольник от Вэнди выходит в апреле





Участница гёрл-группы Red Velvet (레드벨벳) Вэнди (웬디) в скором времени представит первый сольный альбом за последние семь лет. В продюсерском агентстве SM Entertainment отметили, что выход пластинки запланирован на понедельник, 5 апреля. В альбом под названием «Словно вода» (Like Water) войдут пять песен, названия которых пока остаются не озвученными. Певица Вэнди дебютировала в августе 2018 года в составе музыкального коллектива Red Velvet. Параллельно с выступлениями в группе девушка занимается сольной карьерой. В её репертуаре саундтреки к известным корейским сериалам, среди которых такие названия как «Внутренняя красота» (뷰티 인사이드), «Стартап» (스타트업) и многие другие.