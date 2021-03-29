Фуджита Саюри примет участие в съёмках передачи «Возвращение супермена»

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
Телевизионная знаменитость Фуджита Саюри (후지타 사유리) снимется в развлекательной передаче телеканала KBS2 «Возвращение супермена» (슈퍼맨이 돌아왔다). В настоящее время незамужняя женщина воспитывает трёхмесячного сына Джена (젠), зачатого при помощи искусственного оплодотворения. За все восемь лет существования передачи её участники выбирались из числа южнокорейских мужчин – актёров, спортсменов и других знаменитостей. В связи с этим, новость об участии матери-одиночки Фуджита Саюри приобрела особое внимание общественности. В настоящее время артистка снимается в передаче «Мой сосед Чарльз» (이웃집 찰스) телеканала KBS1. Телепрограмма «Возвращение супермена» выходит каждое воскресенье на телеканале KBS2 в 21:15 по местному времени.
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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