Сольник Розэ из BLACKPINK бьёт рекорды

Участница группы BLACKPINK (블랙핑크) Розэ (로제) заняла 70-е место в престижнейшем музыкальном хит-параде Billboard Hot 100. Певица добилась высокого результата благодаря песне «На земле» (On The Ground), вошедшей в её первый сольный альбом R. На сегодняшний день это лучший результат среди сольных исполнительниц РК. До этого главным лидером оставалась певица CL, участница группы 2NE1, с песней «Воодушевлённая» (Lifted), занявшая 94-ю позицию в рейтинге в 2016 году. Певица Розэ представила свой первый сольник 12 марта. Работа состоит из двух песен – «Больше нет» (Gone) и «На земле», являющаяся заглавным треком альбома. Последняя ранее заняла лидерство в хит-парадах Billboard Global 200, Billboard Global и iTunes. Также композиция поднялась на 8-е место в музыкальном чарте Spotify, крупнейшей международной стриминговой платформе. Музыкальный клип к песне на YouTube за сутки набрал 41 млн 600 тыс. просмотров, что стало лучшим результатом среди сольных исполнительниц в жанре K-POP.