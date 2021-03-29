Актёр Соль Гён Гу о съёмках в фильме «Книга о рыбах»

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В среду, 31 марта, состоится показ кинокартины режиссёра Ли Чжун Ика (이준익) «Книга о рыбах» (자산어보). В преддверии премьеры фильма актёр Соль Гён Гу (설경구), исполнивший главную роль в фильме, поделился впечатлениями о проделанной работе. Это был первый в моей карьере исторический фильм, отмечает актёр. По началу не было особого желания браться за роль, и причина, по которой я согласился на съёмки, говорит Соль Гён Гу, – это давнее знакомство с режиссёром Ли Чжун Иком. Двое впервые встретились во время работы над кинокартиной «Со Вон» (소원). Тем не менее в процессе подготовки актёр проникся сценарием и, что называется, вошёл во вкус. По началу я переживал о том, подойдут ли мне борода и исторические костюмы, и как оказалось, напрасно, вспоминает артист. Соль Гён Гу снимается в кино вот уже 30 лет. Всё это время он следует одному правилу. Каждый день артист за три-четыре часа до съёмок занимается спортом. Изрядно пропотев и выложившись на все 100%, мужчина отправляется на съёмки. Актёр и в этот раз не изменил своему правилу и каждый день усердно тренировался во время работы над «Книгой о рыбах».