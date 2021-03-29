29 марта KBS покажет специальное ток-шоу «Let’s BTS»





Телерадиокомпания KBS покажет особенное и довольно любопытное ток-шоу «Let’s BTS». Это первый подобный проект всемирно известной группы BTS, члены которой первыми среди южнокорейских исполнителей стали номинантами на премию «Грэмми». Шоу обещает быть фееричным, подтверждая популярность группы среди фанатов по всему миру. Вести передачу будет Син Дон Оп, который считается одним из лучших ведущих страны, и Чан До Ён, юмористка, широко известная в Южной Корее. Также на ток-шоу будет представлено специальное видео, показывающее особую химию и сплоченность между участниками BTS. Это видео было снято перед съёмками ток-шоу. В нём вы сможете услышать то, что участники не рассказывали друг другу на протяжении прошлых восьми лет. Ток-шоу «2021 Special Talk Show Let’s BTS» будет транслироваться по каналу KBS 2TV и KBS WORLD TV 29 марта в 22:40 по сеульскому времени.