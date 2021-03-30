Безлюдное место (아무도 없는 곳)





Режиссер: Ким Чжон Гван

В ролях: Ëн У Чжин, Ким Сан Хо, IU

Жанр: Драма

Премьера: 31 марта 2021

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет





«И что же тогда произошло?»

Молодой человек по имени Чхан Сок впервые за семь лет возвращается в Сеул. Оправившись после развода, он собирается опубликовать собственное произведение, созданное по мотивам истории своей жизни. Здесь, в Корее, Чхан Сок встречает много интересных людей, впоследствии оказавших на него большое влияние. Он внимательно выслушивает каждого из них, после чего решает написать новый роман.