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Безлюдное место (아무도 없는 곳)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-29


Режиссер: Ким Чжон Гван

В ролях: Ëн У Чжин, Ким Сан Хо, IU

Жанр: Драма

Премьера: 31 марта 2021

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет


«И что же тогда произошло?»

Молодой человек по имени Чхан Сок впервые за семь лет возвращается в Сеул. Оправившись после развода, он собирается опубликовать собственное произведение, созданное по мотивам истории своей жизни. Здесь, в Корее, Чхан Сок встречает много интересных людей, впоследствии оказавших на него большое влияние. Он внимательно выслушивает каждого из них, после чего решает написать новый роман.

Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
Безлюдное место (아무도 없는 곳)
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