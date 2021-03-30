Безлюдное место (아무도 없는 곳)

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-29
Режиссер: Ким Чжон Гван
В ролях: Ëн У Чжин, Ким Сан Хо, IU
Жанр: Драма
Премьера: 31 марта 2021
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет
«И что же тогда произошло?»
Молодой человек по имени Чхан Сок впервые за семь лет возвращается в Сеул. Оправившись после развода, он собирается опубликовать собственное произведение, созданное по мотивам истории своей жизни. Здесь, в Корее, Чхан Сок встречает много интересных людей, впоследствии оказавших на него большое влияние. Он внимательно выслушивает каждого из них, после чего решает написать новый роман.
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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