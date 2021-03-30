Все мужчины одинаковые (3) 어떻게 할까요?

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Говорим как герои сериалов l 2021-03-28
Диалог недели
남비서(Секретарь Нам) : 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했습니다.
Вчера руководитель Со Хён Чжу подала заявление на увольнение.
어떻게 할까요?
Что с этим делать?
지우(Чжи У): 일단 보류하세요.
Пока оставьте.
남비서(Секретарь Нам) : 네.
Хорошо.
Фраза недели
어떻게 할까요?
[О-тток-кэ хал-кка-ё]
Что с этим делать?
Грамматика
어떻게 – наречие, которое означает «как». Наречие 어떻게 пришло от прилагательного 어떻다, которое имеет значение «что-то стало таким» или «какое-то состояние, мнение, ситуация стала такой, какой». 할까요 – от глагола 하다, который означает «делать». К этому глаголу 하다 присоединены окончание -ㄹ 까, которое имеет значение «предположение», «спросить о чем либо» и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. В конце идет вопросительный знак. Все вместе получается «어떻게 할까요?», что переводится как «что с этим делать?». Данное выражение обычно используется, когда говорящий хочет спросить мнение собеседника при решении вопроса, задач, проблемы и т. д.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 어떻게 할까?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 어떻게 할까요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 어떻게 하시겠습니까?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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