Все мужчины одинаковые (3) 어떻게 할까요?

Диалог недели

남비서(Секретарь Нам) : 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했습니다.

Вчера руководитель Со Хён Чжу подала заявление на увольнение.

어떻게 할까요?

Что с этим делать?

지우(Чжи У): 일단 보류하세요.

Пока оставьте.

남비서(Секретарь Нам) : 네.

Хорошо.





Фраза недели

어떻게 할까요?

[О-тток-кэ хал-кка-ё]

Что с этим делать?





Грамматика

어떻게 – наречие, которое означает «как». Наречие 어떻게 пришло от прилагательного 어떻다, которое имеет значение «что-то стало таким» или «какое-то состояние, мнение, ситуация стала такой, какой». 할까요 – от глагола 하다, который означает «делать». К этому глаголу 하다 присоединены окончание -ㄹ 까, которое имеет значение «предположение», «спросить о чем либо» и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. В конце идет вопросительный знак. Все вместе получается «어떻게 할까요?», что переводится как «что с этим делать?». Данное выражение обычно используется, когда говорящий хочет спросить мнение собеседника при решении вопроса, задач, проблемы и т. д.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 어떻게 할까?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 어떻게 할까요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 어떻게 하시겠습니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



