Март 2021 года – цветы вишни на реке Ёчжачхон в уезде Чинхэ-гун

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
В городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо туристы прогуливаются вдоль реки Ёчжачхон, наслаждаясь видом цветущей вишни.
(Yonhap News)
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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