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Март 2021 года – цветы вишни на реке Ёчжачхон в уезде Чинхэ-гун

2021-03-29

Новости




В городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо туристы прогуливаются вдоль реки Ёчжачхон, наслаждаясь видом цветущей вишни. 

(Yonhap News)


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