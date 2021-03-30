Космическая эра Республики Корея

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22 марта южнокорейский спутник среднего размера следующего поколения успешно вышел на заданную орбиту и установил контакт со станцией слежения. Новая разработка представляет собой важный шаг в отечественной истории освоения космического пространства. Успехи в освоении космоса свидетельствуют об уровне развития науки и технологий той или иной страны, являясь национальной гордостью. О космической программе Республики Корея расскажет экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





Средний спутник наблюдения за земной поверхностью нового поколения весит порядка 500 кг. Оснащённый прецизионной оптико-электронной камерой, он может идентифицировать изображение автомобиля с высоты около 500 км над поверхностью Земли. В течение следующих четырёх лет спутник будет использоваться для решения различных задач, таких как контроль за природными ресурсами и борьба со стихийными бедствиями. Такой спутник стоит более 270 млн долларов, и на его разработку уходит порядка семи лет. Но Республика Корея потратила около 140 млн долларов, а разработка длилась около пяти лет. Примечательно, что 91% деталей спутника отечественного производства. В частности, конструкция корпуса и основные системы спутника полностью основаны на отечественных технологиях.





С начала 90-х годов Республика Корея самостоятельно разработала 16 спутников, в основном небольших. На этот раз был первые успешно создан спутник среднего размера. В работе участвовали государственный Корейский институт аэрокосмических исследований и частные компании. На основе той же технологии создаётся ещё один спутник среднего размера, запуск которого запланирован на первую половину следующего года. В октябре этого года планируется запустить первую отечественную космическую ракету «Нурихо». Если запуск окажется успешным, Республика Корея станет седьмой страной в мире, обладающей технологиями космических ракет-носителей, после США, России, Евросоюза, Китая, Японии и Индии. «Нурихо» - трёхступенчатая ракета, разработанная по отечественным технологиям. В её создании принимают участие 30 компаний. Космос и космическую отрасль становятся повседневной реальностью. Спутники используются для ежедневных прогнозов погоды, морской и воздушной навигации. Учитывая неограниченный потенциал космической отрасли, крупные экономики, такие как США и Китай, активно в неё инвестируют.





Космическая отрасль – это не только запуск ракет или пилотируемых космических кораблей с научной целью. В последнее время она становится частью бизнеса. По оценке инвестиционной компании Morgan Stanley, к 2040 году мировая космическая отрасль будет стоить 1 трлн долларов. Бывшая администрация Дональда Трампа в США инициировала программу «Артемида», предусматривающую полёты астронавтов на Луну. Частные компании, такие как SpaceX Virgin Galactic и Boeing, участвуют в космических исследованиях. Благодаря развитию соответствующих технологий, космический туризм может стать распространённым явлением. Китай и Россия стремятся построить совместную лунную космическую станцию, сотрудничать в исследованиях Луны и Марса. Тем временем США, Австралия и Европа объединили усилия для освоения космического пространства. Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как «новую холодную войну» в освоении космоса.





Мировые державы - не единственные, кто проявляет интерес к космосу. Объединённые Арабские Эмираты удивили мир, успешно выйдя на орбиту Марса. Люксембург объявил о плане использования космических ресурсов и выбрал космос в качестве своего будущего двигателя роста. Великобритания планирует к 2030 году захватить 10% мирового космического рынка. Крупные частные компании, такие как Tesla и Amazon, также соревнуются за лидерство в космической отрасли. Несомненно, компания SpaceX Илона Маска является лидером отрасли. Многие слышали о космическом корабле Crew Dragon, разработанном этой компанией. Amazon, которая составляет колоссальные 40% розничного рынка электронной коммерции в США, также нацелена на космос. Республика Корея быстро развивает собственные космические технологии. Она планирует крупные инвестиции в эту отрасль.





Как по команде, создатели высоких технологий устремляются в космос. Великобритания и Япония планируют присоединиться к американской лунной программе «Артемида». Я надеюсь, что Республика Корея в конечном итоге пополнит ряды космических держав. Для того, чтобы не отстать от других стран, необходимо увеличить вложения. Годовой бюджет на освоение космоса сейчас составляет 500 млн долларов, а в Японии - 3 млрд долларов. Я считаю, что нужно вкладывать больше денег в развитие технологий, шире привлекая частный сектор. Компания SpaceX Илона Маска внесла большой вклад в развитие космической отрасли США. Подобное должно быть и в Республике Корея при активной государственной поддержке.





Космос долгое время считался сферой науки и обороны, но теперь к нему подходят с экономической и коммерческой точек зрения. По подсчётам Корейского института аэрокосмических исследований, в отечественной аэрокосмической отрасли может быть создано 534.300 новых рабочих мест, если удастся поднять южнокорейскую долю в мировой аэрокосмической отрасли с нынешних 0,8% до 7%. Такую долю занимают отечественные производители на мировом автомобильном рынке. Космос может стать новым двигателем роста экономики, надо лишь оказать ему более активную поддержку.