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Подарок фанатам BTS, не принесший радости

# Новости шоу-бизнеса l 2021-03-31

Сеул сегодня

ⓒ Big Hit Entertainment, YONHAP News

В «Новостях шоу-бизнеса» этой недели две новости, в которых фигурирует телеканал tvN. Во-первых, tvN  сделал подарок поклонникам BTS, целиком посвятив коллективу целый выпуск шоу «Уличная викторина Ю». Однако фанаты оказались не совсем довольны этим сюрпризом. Вторая новость посвящена новому сериалу телеканала. Детали я расскажу уже в этом выпуске, не пропустите!

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