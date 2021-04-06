Подарок фанатам BTS, не принесший радости

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В «Новостях шоу-бизнеса» этой недели две новости, в которых фигурирует телеканал tvN. Во-первых, tvN сделал подарок поклонникам BTS, целиком посвятив коллективу целый выпуск шоу «Уличная викторина Ю». Однако фанаты оказались не совсем довольны этим сюрпризом. Вторая новость посвящена новому сериалу телеканала. Детали я расскажу уже в этом выпуске, не пропустите!