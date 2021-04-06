Рассказ «Город и призраки» писателя Ли Хё Сока

ⓒ Getty Images Bank

Я видел призраков в Сеуле, который так кичится цивилизацией. Думаете, это ложь? Вовсе нет. Это не ложь и не галлюцинация. Я отчётливо видел собственными глазами то, что люди называют «призраками».





나는 문명을 자랑하는 서울에서 유령을 목격하였다.

거짓말이라구?

아니다. 거짓말도 아니고 환영도 아니었다.





세상 사람이 말하는 ’유령‘이라는 것을

나는 이 두 눈을 가지고 확실히 보았다









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Работая штукатуром, главный герой вносит свой вклад в строительство города, но, как это ни иронично, сам не обзавёлся даже комнатой. Прежде он жил без осознания этого, делал то, что ему велели. Он даже считал, что должен избавиться от таких дикостей, как призраки, так как живёт в цивилизованном городе. Но узнав, кто на самом деле является призраками, герой поменял своё мнение.









В середине парка стало значительно тише. Усыпальница, унылая даже днём, ночью выглядела ещё мрачнее: здание поросло высокими сорняками, как будто было заброшено уже несколько лет, а под дождём и вовсе казалось грязным и неухоженным.

- Что это там, чёрт возьми?! – удивлённо вскричал Ким.

Я перевёл взгляд туда, куда указывал Ким, и сильно удивился. От неожиданности по всему телу пробежали мурашки, волосы встали дыбом. Совсем неподалёку от нас, возле усыпальницы напротив, поблёскивали два огонька. Возможно, мне так только казалось, но синие огоньки то стелились по земле, то взмывали вверх и гасли. Потом они зажигались в другом месте, снова взмывали в воздух и угасали.

И тут ещё больше меня поразило другое. В мерцающем свете я отчётливо увидел поношенную обувь и неясные, смутные очертания человеческого тела.





중문턱까지 들어서니 더 한층 고요하였다.

여러 해 동안 버려두었던 빈 집터같이

어둠 속으로 보아도 길이 넘는 잡풀이 숲 속같이 우거져 있고

낮에 보아도 칙칙한 단청이 어둠에 물들어 더 한 층 우중충하고

게다가 비에 젖어서 말할 수 없이 구중중한 느낌을 주었다.

그 때였다.





“에그, 저게 뭔가 이 사람아!”





김서방이 가리키는 곳에 시선을 옮긴 나는

새삼스럽게 놀라지 않을 수 없었다.

별안간에 소름이 쭉 돋고 머리끝이 또 다시 쭈볏하였다.

불과 몇 간 안되는 건너편 정전 옆에!

두어 개의 불덩이가 번쩍번쩍 하였다.

정신의 탓이었던지 파랗게 보이던 불덩이가

땅을 휘휘 기다가는 훌쩍 날고, 날다가는 꺼져 버렸다.

어디선지 또 생겨서는 또 날다가 또 꺼졌다.





오...그 때에 나는 더 놀라운 것을 발견하였다.

꺼졌다 또 생긴 불에 비쳐 헙수룩한 산발과

똑똑치 못한 희끄무레한 자태가 완연히 드러났다.









Писатель Ли Хё Сок (1907-1942) родился в уезде Пхёнчхан провинции Канвондо. В литературных кругах дебютировал в 1928 году с рассказом «Город и призраки». В 1982 году был награждён орденом Кымгван за заслуги в области культуры.