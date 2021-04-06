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Песни о страданиях

#Мелодии Кореи l 2021-03-31

Мелодии Кореи

Песни о страданиях

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 31 марта вы познакомитесь с песнями из музыкальных сказов и на стихи известных людей, в которых описаны страдания главных героев. Вы узнаете, что чувствовала героиня Чхун Хян ночью в темнице, о чём думал наследник престола государства Чосон, когда его увозили заложником в чужую страну, что волновало учёного Пёк Ке Су перед встречей с известной кисэн Хван Чжин И. 


Выпуск 508. Песни о страданиях

* «Песня духов» из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян» – Чо Сан Хён (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Песня «Чхонсанни» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Чхонсоннён» – Ли Дон Гю (вокал)

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