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Библиотеки в КНДР. Часть вторая.

#Сближаясь с Севером l 2021-04-01

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Мы живём в эпоху четвёртой промышленной революции, когда передовые технологии, такие как большие данные, искусственный интеллект и интернет вещей, используются в повседневной жизни. Одновременно меняется роль библиотек. Интересно, а что происходит в Северной Корее? На прошлой неделе мы говорили об истории северокорейских библиотек, познакомились с Народным дворцом учёбы. Сегодня мы поговорим о технологическом развитии библиотек Северной Кореи. У микрофона - адвокат О Хён Чжон (오현종).

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