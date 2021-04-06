Библиотеки в КНДР. Часть вторая.

Процесс вакцинации от COVID-19
2021-04-06
#Сближаясь с Севером l 2021-04-01
Мы живём в эпоху четвёртой промышленной революции, когда передовые технологии, такие как большие данные, искусственный интеллект и интернет вещей, используются в повседневной жизни. Одновременно меняется роль библиотек. Интересно, а что происходит в Северной Корее? На прошлой неделе мы говорили об истории северокорейских библиотек, познакомились с Народным дворцом учёбы. Сегодня мы поговорим о технологическом развитии библиотек Северной Кореи. У микрофона - адвокат О Хён Чжон (오현종).
2021-04-06
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