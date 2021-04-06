В РК продолжается вакцинаця от COVID-19

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1 апреля в Республике Корея началась вакцинация от COVID-19 населения в возрасте старше 75 лет. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, прививки вакциной производства американской компании Pfizer будут сделаны почти 3,5 млн представителей данной возрастной категории. Прививки можно сделать в 46 государственных медицинских центрах по всей стране. По данным опросов, прививки планируют сделать 86% пожилых корейцев.

Кроме того, 1 апреля стартовала вакцинация пациентов и сотрудников учреждений по уходу за престарелыми. К этой категории относятся 154 тыс. человек, а прививку планируют сделать 93% представителей данной группы. Со второй недели апреля вакцинация откроется для сотрудников исправительных учреждений и учреждений для инвалидов. С третьей недели вакцинация станет доступна также для сотрудников учреждений для больных туберкулёзом и болезнью Хансена, сообществ по уходу за престарелыми. С четвёртой недели апреля прививку смогут сделать сотрудники учреждений для бездомных и проживающие в них люди.

Вакцинация от COVID-19 началась 26 февраля. Первый этап вакцинации охватил сотрудников и пациентов домов престарелых, сотрудников медицинских учреждений высокого риска, других людей, находящихся в зоне повышенного риска. К концу марта, спустя 34 дня после начала вакцинации, первую из двух положенных прививок получили 71% объектов первого этапа вакцинации. Тем не менее, пока распространение COVID-19 по-прежнему не удаётся взять под контроль, поскольку в последнее время число новых больных превышает 500 человек в день.