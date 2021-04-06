Искажение истории в японских учебниках

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30 марта комитет по выбору школьных учебных материалов при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии утвердил 296 учебников для первых классов школ высшей ступени. В большинстве из них написано о том, что «острова Токто являются исконной японской территорией», а «Республика Корея незаконно занимает японское земли». Кроме того, в учебниках истории описывается процесс включения островов Токто в состав Японии.

Ещё больше внимания привлекает содержание учебника для школы средней ступени, изданного организацией правого толка «Сообщество по созданию новых учебников истории». В прошлом году учебник этой организации был отклонён, однако в этом году получил одобрение. В учебнике говорится, что в 4-6-м веках часть южных территорий Корейского полуострова находилась под контролем Японии. Кроме того, с целью сглаживания захватнической политики Японии Имчжинская война 16 века была названа «отправкой войск в Корею», Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны -Великой восточно-азиатской войной.

По результатам анализа учебных материалов можно сделать вывод, что история в японских учебниках сильно искажена. Это результат политики бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, укрепившего контроль власти над процессом отбора учебных материалов. Новые учебники географии, истории и обществоведения будут доступны к использованию с 2022 года.