KOICA исполнилось 30 лет

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1 апреля исполнилось 30 лет со дня основания Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Это значит, что Республика Корея участвует в программе Официальной помощи развитию уже три десятилетия, хотя после 1945 года сама являлась получателем помощи. В Законе о Корейском агентстве международного сотрудничества говорится о построении дружественных отношений с развивающимися странами, расширении взаимных обменов, улучшении качества жизни и сокращении бедности в развивающихся странах, гуманитарном вкладе и непрерывном развитии.

Сначала основные проекты KOICA сводились к обменам опытом в развитии экономики. В Корею приглашались представители развивающихся стран, а молодые южнокорейские специалисты-волонтёры направлялись в такие страны для оказания помощи. Постепенно деятельность KOICA расширялась до проектов сотрудничества с каждой отдельной страной. В настоящее время организация реализует проекты по инновационному развитию, гуманитарной поддержке, подготовке кадров, сотрудничеству между гражданскими сообществами.

На момент основания KOICA бюджет южнокорейской Официальной помощи развитию составлял 16 млн долларов. К 2021 году он вырос в 56 раз, составив 862 млн долларов. За это время количество зарубежных представительств увеличилось с шести до 44-х. Количество стран- партнёров увеличилось со 120-ти до 183-х, а партнёрских организаций – с семи до девяноста.

Стоит отметить, что ещё в 50-е годы Республика Корея была одной из беднейших стран мира и не могла существовать без международной помощи. После окончания Корейской войны помощь США составляла почти половину бюджета страны. Однако благодаря «экономическому чуду», в 1995 году страна перестала быть получателем Официальной помощи развитию, а в 1999 году была официально из неё исключена. Сейчас Республика Корея на 15-м месте по объёму оказываемой другим странам помощи.