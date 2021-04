Новый альбом группы ONF

ⓒ WM Entertainment

Первая рубрика марта посвящена последней работе группы ONF (온앤오프). Группа дебютировала в 2017 году под эгидой WM Entertainment, под чьим крылом также находятся такие айдол-группы как В1А4 (비원에이포) и Oh My Girl (오마이걸).

Группа состоит из шести человек, хотя изначально их было семь. Участник Лаун, который был главным танцором и самым младшим в группе, внезапно расторгает свой контракт с компанией в 2019 году и уходит из группы. Это событие до сих пор остается большой загадкой в мире к-поп, так как никто из участников не подозревал об уходе Лауна из группы. О причине ухода Лауна также до сих пор не известно. Но группа все же смогла пережить трудные времена, а их фандом стал сильнее и сплоченнее.

Группа называется ONF, так как она делится на две сабгруппы – на команды ON и OFF. Каждая сабгруппа имеет своего лидера. Участники команды ON отвечают за вокал, а команда OFF – за перфоманс и рэп.

Совсем недавно, 24 февраля, парни выпустили свой первый студийный альбом «ONF: MY NAME». В альбом вошли 11 треков, включая заглавный трек «Beautiful Beautiful». Песня, полная энергии, несет в себе посыл, что все мы – прекрасные существа и все крики нашей жизни – искусство.

Пятый трек альбома песня «Реалист» относится к жанру синти-поп. В песне поется о том, что человек, воплощающий свою мечту в жизнь, является реалистом, который в душе всегда мечтает о нереальном.

Также были представлены такие песни как «Feedback», «Trip Advisor» (누워서 세계 속으로) и «Кажется, я люблю тебя» (I.T.I.L.U).

Кстати, парни успели побывать в России уже дважды. В 2017 году ONF были специальными гостями на фестивале Корейской кухни, культуры и туризма во Владивостоке. 2 года спустя в 2019 году они приехали в Москву, где сняли видеоклип «Moscow Moscow».