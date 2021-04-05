Возвращение бывших участников Wanna One – камбэк Кан Даниэля, Ким Чжэ Хвана, Юн Чжи Сона





Бывшие участники бойз-группы Wanna One (워너원) возвращаются с новыми альбомами в апреле. Самым первым свою работу представит Ким Чжэ Хван (김재환). 7 числа будет выпущен его третий мини-альбом «Change». Ким Чжэ Хван представил тизер к заглавному треку альбома «Не буду искать тебя» (찾지 않을게), тем самым подогрел внимание публики к своему камбэку. Информация об остальных песнях альбома будет представлена позже. Возвращение артиста состоялось в декабре 2019 года с его вторым мини-альбомом «Moment». 13 апреля свою работу выпускает Кан Даниэль (강다니엘). Третий по счёту мини-альбом «YELLOW» является продолжением его «цветной трилогии». Включая заглавный трек в жанре альтернативного R&B «Antidote», в альбоме содержатся такие песни, как «Digital», «PARANOIA», «Save U» и «Misunderstood». Слова ко всем песням были составлены с участием артиста. Вернувшийся из армии в декабре прошлого года Юн Чжи Сон (윤지성) собирается представить фанатам долгожданный второй мини-альбом. Альбом под названием «Temperature of Love» будет выпущен 15 апреля. Последняя работа артиста «Зима, Цветок» (동, 화 '冬, 花') была представлена 2 года назад, еще до призыва парня в армию. С 6 апреля будут представлены концептуальные тизеры, список песен альбома и другие контенты, связанные с новым альбомом.