Все мужчины одинаковые (4) 속 터져

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2021-04-06
#Говорим как герои сериалов l 2021-04-04
Диалог недели
민정(Мин Чжон) : 다들 얘기해봐. 이게 대체 무슨 시츄에이션이라 생각해?
Девочки, вот скажите. Как вы думаете, что это за ситуация?
영은(Ён Ын) : 봐봐. 한때 같이 살았던 남녀가 심각하게 얘기하다가 여자가 울었어.
Смотрите, девушка и мужчина, которые когда-то жили вместе, серьезно разговаривали и в результате девушка плакала.
그리고 그 길로 바로 남자 집으로 들어갔는데, 답은 나온 거 아니냐?
Затем она сразу вошла в дом этого мужчины… это же очевидно?
현주(Хён Чжу) : 재결합이지?
Воссоединение?
민정(Мин Чжон) : 아우 속 터져.
Боже, как же меня это бесит.
지옥 같은 시집살이 싹 까먹고
Она правда забыла, что ей было так тяжело жить с семьей мужа, прям как в аду?
또 똑같은 지옥행 급행열차에 올라타?
И она снова отправилась в этот ад?
이 기집애 당장 끌어내려야 돼.
Эту глупышку нужно вытаскивать прямо сейчас.
말 안 들으면 내가 전남편 머리채라도 잡을 거야!
Если она меня не послушает, то я выдерну все волосы ее бывшего мужа!
현주(Хён Чжу) : 김관장님 스포츠머리다.
У него же короткая стрижка.
Фраза недели
속 터져
[Сок-тхо-чжё]
Как же меня это бесит
Грамматика
속 – существительное, имеющее значение «внутренность», если речь идет о человеке, то оно означает «желудок», «орган» или «сердце». Дальше идет 터져 от глагола 터지다, которое имеет значение «взрываться», «взорваться от накопившихся эмоций». К глаголу 터지다 присоединено окончание разговорной речи 어. Вот все вместе получается «속 터져», что дословно переводится как «желудок взорвется», а по смыслу переводится как «как же меня это бесит». Данное выражение используется, когда какое-то дело пошло не так, как вы ожидали или вам не нравится какая-то ситуация или поступок какого-то человека.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 속 터져
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 속 터져요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 속 터집니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
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