Хваса продлила контракт с RBW: «MAMAMOO не распускаются»

ⓒ RBW

Хваса из MAMAMOO продлила контракт с RBW, заявив о том, что она продолжит свою музыкальную деятельность с агентством. Об этом заявило RBW 30 марта. «За долгие годы между нами накопилось крепкое взаимное доверие. Мы и впредь будем полностью поддерживать как групповую деятельность Хваса, так и ее индивидуальную деятельность», - завили в RBW. В агентстве также прокомментировали ситуацию с Хви Ин: «Мы тщательно обсуждаем продление контракта с Хви Ин. MAMAMOO не распускаются». В этом году MAMAMOO отмечают свой 7-й год, в связи с чем участницам группы необходимо было сделать выбор: продлить или расторгнуть контракт. Другие участницы - Сола и Мун Бёль уже продлили контракт в январе текущего года. Группа MAMAMOO дебютировала с песней «Мистер неясность» (Mr. 애매모호). За пройденные годы группа смогла покорить сердца миллионов слушателей. У группы много хитов, среди которых можно назвать такие песни, как «Um Oh Ah Yeh» (음오아예), «You're The Best» (넌 is 뭔들), «Décalcomanie» (데칼코마니), «gogobebe» (고고베베), «HIP» (힙). Все четыре участницы также активно выпускают сольные альбомы. Сольные альбомы Хваса, «Twit» (멍청이) и «Maria» (마리아) в частности, имели огромный успех.