Хэундэ (해운대)

Процесс вакцинации от COVID-19
2021-04-06
#Пять минут о кино l 2021-04-06
Мин Сик уже давно любил Ен Хи, но долго не признавался ей в своих чувствах. И вот, наконец, он решился открыться ей, надеясь на положительный ответ со стороны девушки…
Его брат Хен Сик служит в береговой охране и во время очередного рейда в акватории Пусана знакомится с Хи Ми, которая начинает выказывать к парню симпатию…
Ким Хви служит в Институте изучения водных ресурсов, и, обнаружив странные движения дна океана, приезжает в Пусан. Там, на пляже Хэундэ он совершенно неожиданно встречает свою бывшую жену и свою семилетнюю дочку, которая не знает, что он – ее отец…
Все эти простые жизненные истории заканчиваются в один момент, когда на Пусан обрушивается мощнейшая волна цунами, сметающая все на своем пути.
2021-04-06
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