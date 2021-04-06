Хэундэ (해운대)





Мин Сик уже давно любил Ен Хи, но долго не признавался ей в своих чувствах. И вот, наконец, он решился открыться ей, надеясь на положительный ответ со стороны девушки…

Его брат Хен Сик служит в береговой охране и во время очередного рейда в акватории Пусана знакомится с Хи Ми, которая начинает выказывать к парню симпатию…

Ким Хви служит в Институте изучения водных ресурсов, и, обнаружив странные движения дна океана, приезжает в Пусан. Там, на пляже Хэундэ он совершенно неожиданно встречает свою бывшую жену и свою семилетнюю дочку, которая не знает, что он – ее отец…

Все эти простые жизненные истории заканчиваются в один момент, когда на Пусан обрушивается мощнейшая волна цунами, сметающая все на своем пути.