Компания AIDOT - разработчик медицинского оборудования на базе искусственного интеллекта

ⓒ AIDOT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию AIDOT (아이도트), которая разрабатывает медицинское оборудование на базе искусственного интеллекта. У микрофона президент компании г-н Чон Чжэ Хун.





Компания AIDOT основана в июне 2014 года. Она занимается медицинским оборудованием с 2015 года. Флагманский продукт компании - прибор для обнаружения рака шейки матки на базе искусственного интеллекта Cerviray (써비레이), который сегодня доступен во всём мире. Компания также разработала прибор для ультразвукового исследования сонной артерии с целью заблаговременного обнаружения мозгового инсульта и систему для эндоскопии желудочно-кишечного тракта. Она создала дочернюю компанию в Пекине и совместное предприятие в Шэньчжэне, подписала партнёрские контракты с компаниями в странах Юго-Восточной Азии, таких как Филиппины и Индонезия, с целью коммерциализации системы скрининга рака шейки матки.





Рак шейки матки - второе по распространённости онкологическое заболевание у женщин после рака груди. Ранние медицинские осмотры могут снизить уровень заболеваемости раком шейки матки более чем на 90%, но те женщины, которым не удаётся получить надлежащее лечение на ранних стадиях, в конечном итоге умирают. Г-н Чон Чжэ Хун заинтересовался, как создать благоприятные условия, в которых женщинам будет легче проходить обследование. В сотрудничестве со специалистами по акушерству и гинекологии, а также научно-техническими экспертами был разработан первый в мире прибор для диагностики рака шейки матки на основе искусственного интеллекта. Он обеспечивает точный диагноз. Другое диагностическое оборудование, такое как компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также рентген, имеет ограничения. Точность обследования с их помощью в значительной степени зависит от квалификации врачей. Cerviray даёт возможность общаться со специалистами удалённо. Это актуально в развивающихся странах, включая Китай и страны Юго-Восточной Азии, где рак шейки матки – одна из основных причин смерти. Около 20 лет назад подобная ситуация была и в Республике Корея. Тогда рак шейки матки был самым распространённым видом рака среди женщин. После появления системы ранней диагностики рака удалось значительно снизить уровень заболеваемости. Многие страны осознают проблему рака шейки матки и вкладывают средств в его профилактику.





Мы уже создали совместное предприятие в китайском Шэньчжэне. Многочисленные мобильные медицинские центры по всему Китаю могут проводить тесты на рак шейки матки с помощью нашего прибора. Мы подписали контракты с компаниями в таких странах как Индонезия и Филиппины. В частности, на Филиппинах 200 человек недавно прошли тест на раннее выявление рака шейки матки с помощью прибора Cerviray. Данная услуга предоставляется бесплатно. В настоящее время спрос на наш прибор превышает предложение. Благодаря совместному предприятию в Шэньчжэне мы выбрали фабрику, способную производить большие объёмы продукции для потребления в Китае.





ⓒ AIDOT

В прошлом году компания AIDOT получила сертификат ISO, международный стандарт менеджмента качества. Это, безусловно, облегчит экспорт продукции в Юго-Восточную Азию и Южную Америку. Во второй половине этого года компания планирует коммерциализировать ультразвуковой зонд, который сканирует область сонной артерии и выдаёт результат за 10 секунд, определяя риск мозгового инсульта. Компания также завершила разработку систему диагностики с помощью искусственного интеллекта при гастроскопии, которая отображает любые поражения в желудке в режиме реального времени. Прибор проверяет, является ли поражение предраковым заболеванием, раком на ранней стадии или прогрессирующим раком. Компания работает над тем, как применить эту концепцию к капсульной эндоскопии толстой и тонкой кишки.





Компания AIDOT нацелена на огромный рынок, который в 2025 году составит 43 млрд долларов. Он объединяет средства диагностики рака шейки матки и церебрального инсульта, а также системы искусственного интеллекта для эндоскопии. Цель AIDOT - развиться в глобальную компанию. Но она стремится не только к росту. Её корпоративная философия заключается в том, чтобы создать лучший мир, сделав людей счастливыми и здоровыми.





Именно искусственный интеллект увидел надвигающуюся пандемию COVID-19. Ряд отечественных компаний внедряют передовые технологии искусственного интеллекта в различные сферы медицины, и компания AIDOT возглавляет этот процесс.