Рост доходности гособлигаций США

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В последнее время доходность государственных облигаций США – она из основных тем экономических новостей. Ровно год назад, когда весь мир оказался охвачен пандемией COVID-19 доходность резко упала, а её нынешний рост указывает на то, что рынок вернулся в норму. Это можно рассматривать как признак восстановления экономики, но многие аналитики говорят, что рост доходности облигаций не всегда хорош для рынка. Может показаться, что доходность облигаций США мало связана с южнокорейской экономикой, но на самом деле она может влиять на проценты по кредитам, а также на отечественную экономику в целом. Ситуацию комментирует начальник отдела экономических исследований Корейского института экономики и промышленности г-н Ким Гван Сок.





Документом, подтверждающим наличие долга физического лица, является долговая расписка. Она включает в себя подробную информацию о размере долга и условиях его возврата. При необходимости правительства и компании могут занимать деньги. В этом случае они тоже выпускают долговую расписку, которая называется облигацией. Если облигацию выпускает правительство, она называется государственной облигацией, а если компания, то она называется корпоративной облигацией. Как и по кредиту, по облигации выплачиваются проценты.





Государственные облигации считаются надёжным активом. Когда экономика не в лучшей форме, инвесторы больше заинтересованы в надёжных инвестициях, таких как государственные облигации, что приводит к снижению их доходности. Когда в экономике появляются признаки улучшения, инвесторы, как правило, уходят с рынка облигаций и ищут более рискованные и прибыльные альтернативы, что ведёт к росту доходности по облигациям. Таким образом, повышение ставок по государственным облигациям рассматривается как признак восстановления экономики. Но почему весь мир обращает внимание на ставки по казначейским облигациям США? Это происходит потому, что они могут вызвать повышение процентных ставок в других странах, и их изменения отражают рыночную ситуацию. Массивный пакет стимулов, предложенный правительством Джо Байдена, повышает ожидания восстановления экономики, что, в свою очередь, ведёт к росту потребления и цен. То есть рост доходности облигаций может стать предвестником инфляции. Центральные банки всего мира могут повысить учётные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Многие страны наблюдают за тем, повысит ли Федеральная резервная система США базовую процентную ставку раньше, чем ожидалось, и ужесточит ли денежно-кредитную политику в качестве стратегии выхода.





Правительства многих стран активно предоставляют ликвидность рынку, чтобы смягчить экономический шок, вызванный пандемией. Они также снизили процентные ставки, потому что низкие ставки будут стимулировать компании к увеличению инвестиций, стимулированию потребления и увеличению занятости. Но многим странам ещё предстоит оправиться от шока COVID-19. В некоторых благополучных странах после начала вакцинации настроения потребителей и инвесторов улучшились, а некоторые развивающиеся страны вакцинацию не начинали. В этой ситуации повышение процентных ставок может стать большим потрясением для стран, которые не готовы к восстановлению. Им по-прежнему необходимо поддерживать тенденцию к низким процентным ставкам, чтобы оживить экономику. Но доходность казначейских облигаций США растёт, увеличивая разрыв между стоимостью доллара и валют некоторых стран с развивающейся экономикой. Это может вызвать отток капитала из таких стран.





Доходность южнокорейских государственных облигаций растёт синхронно с резкими скачками ставок по облигациям США. Поднимет ли Банк Кореи учётную ставку из-за опасений по поводу инфляции? Хотя банк и заявляет, что не планирует менять свою денежно-кредитную политику, аналитики предсказывают, что повышение процентных ставок будет неизбежным, если продолжающийся рост доходности облигаций США будет способствовать росту инфляции. Многие также обеспокоены семейным, корпоративным и государственным долгом Республики Корея, который продолжает расти. Есть ещё одна причина, по которой трудно продлить тренд низких процентных ставок. Если в Республике Корея они ниже, чем в США, иностранный капитал уйдёт с рынка. Вот почему некоторые страны с развивающейся экономикой, такие как Бразилия, Турция и Россия, повысили свои базовые процентные ставки. В Республике Корея инфляция находится на низком уровне. В этой связи отечественная валюта вряд ли резко обесценится.





Правительству Республики Корея не помешает осторожность при принятии решений о мерах денежно-кредитной политики. Одновременно нужно внимательно следить за любыми изменениями в странах с развитой экономикой. Финансовые власти также должны изучить стратегии, связанные с экспортом в страны с развивающейся экономикой, учитывая возможность кризиса в этих странах. Макроэкономические показатели могут сильно колебаться в соответствии с изменениями мировых процентных ставок. В этой ситуации необходимо активно контролировать валютные и фондовые рынки, разработав надлежащие руководящие принципы, чтобы экономические игроки не пострадали от волатильности рынка.





Экономическая ситуация становится все более сложной как в Республике Корея, так и за её пределами. В первую очередь необходимо возродить экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, управлять постоянно растущим долгом домашних хозяйств и корпораций и не допускать оттока иностранного капитала из страны. Следует внимательно следить за динамикой доходности облигаций США и разрабатывать меры для минимизации воздействия внешних потрясений на отечественную экономику.