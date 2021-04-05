Профессиональная сосредоточенность

Процесс вакцинации от COVID-19
2021-04-06
2021-04-05
В городе Тэгу проходит «конкурс профессионального мастерства 2021». Мероприятие проводится в Профессиональной школе Тэгу на восьми площадках. В нём участвуют 347 учеников 17 профильных школ, которые соревнуются по 40 дисциплинам. На фото запечатлены участники, показывающие своё мастерство в сварке.
(Yonhap News)
2021-04-06
2021-04-05
2021-04-06
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