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Профессиональная сосредоточенность

2021-04-05

Новости




В городе Тэгу проходит «конкурс профессионального мастерства 2021». Мероприятие проводится в Профессиональной школе Тэгу на восьми площадках. В нём участвуют 347 учеников 17 профильных школ, которые соревнуются по 40 дисциплинам. На фото запечатлены участники, показывающие своё мастерство в сварке.  

(Yonhap News) 


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