Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Трогательные BTS на специальном ток-шоу канала KBS2

# Новости шоу-бизнеса l 2021-04-07

Сеул сегодня

ⓒ Big Hit Entertainment, ⓒ YONHAP News

BTS все чаще появляются на телевидении, а заодно и в нашем эфире, что не может не радовать! 29 марта на телеканале KBS2 было показано шоу “Let’s BTS”, где на протяжении 100 минут ребята поговорили о своей жизни в последнее время. Также следом за Brave Girls своего звездного часа, похоже, почти дождалась и девчачья группа Laboum: их песня 5-летней давности потихоньку возвращается в музыкальные чарты и в сердца любителей музыки. Подробности – в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса»!

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >