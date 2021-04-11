Трогательные BTS на специальном ток-шоу канала KBS2

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BTS все чаще появляются на телевидении, а заодно и в нашем эфире, что не может не радовать! 29 марта на телеканале KBS2 было показано шоу “Let’s BTS”, где на протяжении 100 минут ребята поговорили о своей жизни в последнее время. Также следом за Brave Girls своего звездного часа, похоже, почти дождалась и девчачья группа Laboum: их песня 5-летней давности потихоньку возвращается в музыкальные чарты и в сердца любителей музыки. Подробности – в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса»!