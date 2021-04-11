Правдивые воспоминания о 1990-х. Ч.1

В независимом фильме «Колибри» («Польсэ», 2019 г.) главная героиня пытается понять огромный и иногда жестокий мир, с которым она столкнулась. Подобно колибри, которая делает 90 взмахов крыльев в секунду, режиссёр фильм рассказывает автобиографичную историю с непринуждённостью, которая, как кажется, не стоит ей никаких усилий.





Основной постер фильма «Колибри» (2019 г.), снятого режиссёром Ким Бо Ра. Фильм рассказывает о пятнадцатилетней школьнице, которая начинает познавать жизнь и окружающий её мир. События, показанные в фильме, происходят в 1994 г., когда обрушился мост Сонсу через реку Ханган. В основе постера — картина кисти молодого художника Ким Сын Хвана.

© EPIPHANY FILM / MASS ORNAMENT FILMS

29 августа 2020 года на мероприятии в честь года с выхода «Колибри» на экраны режиссёр и сценарист фильма Ким Бо Ра* рассказала, что во время работы над своей тепло принятой критиками картины, главным чувством, которое владело ею, был стыд. «Мне было стыдно за то, что я чересчур цеплялась за этот фильм во время работы над ним. Потому что я часто слышала в свой адрес, мол, не переусердствуй, чего ты так убиваешься. В нашем обществе принято про людей, которые настойчиво идут к своей мечте, говорить, что они витают в облаках, не знают жизни. Поэтому я тоже всё это время скрывала, что хочу стать кинорежиссёром. Если бы я сейчас вернулась назад, я бы, наверное, больше не стыдилась себя. Если сейчас кто-нибудь из вас здесь мечтает о чём-нибудь, хочет попробовать что-то сделать, пожалуйста, не стыдитесь того, что вы так серьёзно относитесь к своей мечте, того, что вы так что-то любите». Родившийся из этого «стыда» фильм собрал в 2019 году на именитых мировых кинофестивалях более 50 наград. Начав с главного приза в номинации «Generation 14+» на Берлинском кинофестивале в прошлом году, он буквально смёл награды в главных номинациях на кинофестивале в Трайбеке, на Международном кинофестивале в Сиэтле, на Международном кинофестивале в Пекине и на Международном кинофестивале в Афинах. Он также получил приз НЕТПАК (Сеть по продвижению азиатского кино) на Пусанском международном кинофестивале, а также приз за режиссуру и женскую роль второго плана на церемонии Baeksang Arts Awards в Сеуле. Успех «Колибри» не закончился сбором наград на кинофестивалях — этим летом после выхода на экраны коммерческих кинотеатров в США он получил положительную оценку критики. «Нью-Йорк таймс» писала о фильме: «Ким обдуманно находит баланс между личным и социальным, сближая нас с Ын Хи и в то же время позволяя нам увидеть другую реальность и правду — национальную трагедию, выпуск новостей, боль друга, — которую она понемногу начинает замечать». На сайте кинокритики rogerebert.com «Колибри» поставили 10 баллов из 10 и дали высокую оценку: «Без сомнения, некоторые аспекты этой истории затронут больше струн в душе корейского зрителя (возможно, более подготовленного к главному событию, к которому история подводит нас ближе к финальным сценам), но она [Ким] находит способ распознать и описать эмоциональные беды подросткового возраста — особенно то, как кажущаяся нерушимой дружба может развернуться на 180 градусов — так, что это пробивает насквозь все культурные границы». Также сайт-агрегатор Rotten Tomatoes, известный своим «томатометром», измеряющим степень «свежести» кино, присудил «Колибри» 100% свежести, тогда как рейтинг свежести такого фильма, как «Паразиты», завоевавшего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и «Оскар» за лучший фильм, составил 99%.





Ким Бо Ра (вторая справа) с актрисами после получения главного приза в номинации «Поколение 14 плюс» на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

© Ku Semi

Самоуважение

Главная героиня, Ын Хи, учится во втором классе школы 2-й ступени (т.е. в восьмом классе). Режиссёр извлекает на свет воспоминания о своём отрочестве, чтобы создать полу-автобиографический сценарий. На экране дружба, насилие, отчуждение и любовь, с которыми сталкивается Ын Хи в семье, школе и районном «хагвоне» (подготовительные курсы), тонко переплетены с обликом корейского общества образца 1994 года. Эти истории формируют фон, на котором происходит одна из худших трагедий в истории современной Кореи — обрушение моста Сонсу 21 октября 1994 года, когда погибло 32 человека, а ещё 17 было ранено. Этот инцидент и сейчас, спустя десятилетия, остаётся постыдной незаживающей раной в душах многих корейцев. Примечательно, что «социальные фильмы», которые возглавили корейский кинематограф новой волны с 1990-х годов, были в основном работами кинорежиссёров-мужчин, чьи нарративы брали начало в макросоциальном дискурсе. В противоположность этим фильмам, «Колибри» удаётся передать атмосферу корейского общества того времени, показывая очень личные и незначительные эпизоды из жизни главной героини и людей из её окружения. Это результат силы женщины-режиссёра, которая «искренне любит» свою героиню.





Сон Хён Гук кинокритик





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.