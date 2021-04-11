Консультации представителей Республики Корея, США и Японии

Жанна Ким из Ташкента, 2 часть
2021-04-11
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-04-08
Прошлая неделя ознаменовалась бурной дипломатической деятельностью, направленной на решение проблем Корейского полуострова. Состоялись переговоры советников по вопросам национальной безопасности Республики Корея, США и Японии, а также переговоры министров иностранных дел Республики Корея и Китая. Встречи прошли в сложное время, когда Северная Корея продолжила провокации, запустив баллистические ракеты. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2021-04-11
2021-04-12 12:09:34
2021-04-12 10:34:42
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >