Консультации представителей Республики Корея, США и Японии

ⓒ YONHAP News

Прошлая неделя ознаменовалась бурной дипломатической деятельностью, направленной на решение проблем Корейского полуострова. Состоялись переговоры советников по вопросам национальной безопасности Республики Корея, США и Японии, а также переговоры министров иностранных дел Республики Корея и Китая. Встречи прошли в сложное время, когда Северная Корея продолжила провокации, запустив баллистические ракеты. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.