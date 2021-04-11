Мода в КНДР. Тенденции моды

Жанна Ким из Ташкента, 2 часть
2021-04-11
#Сближаясь с Севером l 2021-04-08
Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» недавно опубликовала серию статей, в которых рассказывается о проблемах с одеждой и макияжем местных жителей, а также с их манерой говорить. Подчёркивается, что северокорейцы должны соответствовать социальным требованиям, а не индивидуальным вкусам, и что элегантная и аккуратная одежда, причёска и макияж являются очень важными составляющими морали. Похоже, Северная Корея подчеркнула свою социалистическую культуру, потребовав от людей соблюдения определённого дресс-кода. Сегодня мы узнаем о модных тенденциях в Северной Корее от профессора Пак Ке Ри из Института образования в сфере воссоединения.
2021-04-11
2021-04-12 12:09:34
2021-04-12 10:34:42
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