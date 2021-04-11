В РК приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca

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Органы здравоохранения Республики Корея приняли решение приостановить вакцинацию медицинских работников детских садов, школ и заведений по уходу за инвалидами препаратом компании AstraZeneca. Данная мера носит превентивный характер и нацелена прежде всего на безопасность граждан. Решение специалистов связано с недавним докладом Европейского агентства лекарственных средств, в котором говорится, что в редких случаях вакцина компании AstraZeneca может вызывать синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, а также тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки. Оба заболевания сопровождаются уменьшением количества тромбоцитов и образованием тромбов. Большинство подобных случаев зарегистрировано у женщин в возрасте моложе 55 лет. В Республике Корея зафиксированы три подобных случая после вакцинации.

На данный момент этим препаратом вакцинируются сотрудники и пациенты домов престарелых, а также медицинские работники на первой линии борьбы с COVID-19. Вакцинация этой категории населения началась в конце февраля, при этом первый этап уже практически завершён. В апреле вакцинация препаратом AstraZeneca должна была коснуться примерно 142 тыс. человек. Беспокойство вызывает тот факт, что на долю AstraZeneca приходится примерно 60% всей вакцины, получение которой запланировано на первое полугодие. На данный момент в Республике Корея вакцинировано около 2,06% населения. 1 млн 75 тыс. человек получили первую дозу вакцины, а 42 тыс. человек успели пройти оба этапа вакцинации. При этом препаратом компании AstraZeneca вакцинированы 903 тыс. человек.