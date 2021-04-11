КНДР не примет участие в Олимпийских играх в Токио

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Северная Корея сообщила о том, что не будет участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, чтобы защитить своих спортсменов от коронавируса. Как отмечается в информационном сообщении, опубликованном 6 апреля министерством физкультуры и спорта, соответствующее решение принято на сессии Национального Олимпийского Комитета (НОК) КНДР, которая состоялась 25 марта в Пхеньяне. «По предложению членов Национального Олимпийского Комитета КНДР принято решение не участвовать в XXXII Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, связанного с коронавирусом», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе северокорейские СМИ сообщили о том, что на сессии НОК, проведённой 25 марта в формате видеоконференции, обсуждались «практические вопросы, связанные с организацией общественных спортивных мероприятий». Однако об обсуждении участия в Олимпийских играх в Токио не сообщалось.

Решение НОК КНДР разрушило надежды Сеула, Вашингтона и Токио на встречу с представителями Пхеньяна во время Олимпиады. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его коллеги надеялись повторить встречу на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Тогда, благодаря участию северокорейской сборной, на Юге побывали высокопоставленные представители КНДР, в том числе, заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ТПК Ким Ё Чжон. После Игр состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР. Все заинтересованные стороны расценивали предстоящую Олимпиаду в Токио как отличный шанс для проведения переговоров по необходимым вопросам. О возможной встрече заявлял и Мун Чжэ Ин.

Эксперты считают, что коронавирус – лишь формальная причина решения КНДР, в действительности причина кроется в сложных отношениях с Японией и невыгодной политике США по отношению к Северу.