В РК прошли досрочные выборы

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7 апреля в Республике Корея состоялись досрочные выборы глав четырёх административных единиц, в том числе мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний. По итогам подсчёта голосов оппозиционная партия Сила народа обошла правящую Демократическую партию Тобуро со значительным отрывом. В Сеуле кандидат от оппозиции О Сэ Хун получил более половины голосов избирателей. Представитель правящей партии Пак Ён Сон не смогла одержать победу ни в одном из 25 административных округов. Таким образом, спустя десять лет О Сэ Хун повторно вступил в должность мэра столицы. В Пусане кандидат от оппозиционной партии Сила народа Пак Хён Чжун опередил оппонента от правящих сил Ким Ён Чхуна. Представитель оппозиции победил во всех 16 административных округах Пусана. Явка избирателей в Сеуле составила 58,2%, в Пусане – 52,7%. Явка на досрочных выборах мэров городов прямого подчинения впервые превысила 50%.

По итогам выборов 19 представителей местных администраций одержали победу лишь четыре кандидата от правящей партии. Такой исход выборов эксперты определяют как полное поражение правящих сил. Предыдущие мэры Сеула и Пусана были членами правящей партии и подозревались в сексуальных домогательствах. Ранее представители Демократической партии Тобуро обещали не выдвигать своих кандидатов, если их предшественникам будут вменяться какие-либо обвинения. Тем не менее кандидаты были выдвинуты, что не могло не вызвать неодобрение избирателей. Кроме того, сказались и такие нерешённые проблемы, как рост цен на недвижимость. Эксперты предсказывают, что подобное отношение избирателей к правящей партии сохранится до президентских выборов следующего года, которые состоятся уже через 11 месяцев.