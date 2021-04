Обзор творчества группы Beast (HIGHLIGHT)

ⓒ Around US Entertainment

Сегодня я бы хотела рассказать вам о творчестве популярной в Корее бойз-группы по имени «HIGHLIGHT» (하이라이트), которая ранее называлась «Beast» (비스트).

Группа была сформирована в 2009 году под лейблом CUBE Entertainment, под чьим крылом также находятся такие артисты, как BTOB (비투비), PENTAGON (펜타곤) и (G)I-DLE ((여자)아이들). Бывшее имя группы «Beast» означает Boys of the EAst Standing Tall, что значит «парни Востока, стоящие на вершине». Этой группе удалось стать на вершине музыкального рынка не только в своей стране, но и за рубежом.

В 2009 году парни выпускают свой первый мини-альбом «Beast Is the B2ST» и дебютируют на сцене музыкального шоу канала KBS «Music Bank» с заглавным треком «Bad Girl».

В 2010 году парни выпускают свой второй мини-альбом «Shock Of The New Era». Заглавным треком «Shock» группа представила новый музыкальный стиль, который стал называться роктроник (락트로닉).

Весной 2011 года выходит первый студийный альбом под названием «Fiction and Fact». С выпуском нового альбома можно сказать, что началась эра «Beast». Парни занимают первые места во всех музыкальных программах. Более того, к концу года группа уносит почти все главные награды такие, как «Артист года», «Лучший танец бойз-группы», «Лучшее выступление», «Топ 10 артистов 2011 года», «Песня года». Они даже удостаиваются награды Министерства культуры Кореи. Самыми популярными песнями из альбома стали музыкальные композиции «Fiction» и «В дождливый день» (비가 오는 날엔).

Именно заглавный трек альбома, песня «Fiction», принесла столь много наград группе. Хореография к песне также вызвала бурную реакцию фанатов и публики и была названа «танцем Чадонам», что в переводе буквально означает «танец холодных городских парней».

Песня «В дождливый день» была представлена публике как сингл еще до выпуска альбома, но уже тогда парням удается занять первое место с этой песней на музыкальном шоу. Интересно, что в дождливые дни эта песня непременно появляется на всех цифровых чартах в режиме реального времени. В связи с этим песню часто называют «метеорологической станцией» музыкального чарта. Итак, давайте послушаем эту музыкальную композицию, которая пахнет дождем.

В 2014 году выпускается их шестой мини-альбом. Заглавный трек «Good Luck» приносит парням целых 10 побед на музыкальных шоу.

В 2016 году участник группы Чан Хён Сын, который стал известным как член дуэта Trouble Maker (트러블메이커) с Хён А, объявил, что покидает группу из-за разногласий по поводу музыки.

После данного инцидента группа выпускает третий студийный альбом «HIGHLIGHT», который несмотря на тяжелые обстоятельства, имел большой успех. Но к большому сожалению, он стал последним альбомом, который был выпущен парнями под именем Beast.

В октябре у группы закончился контракт с CUBE Entertainment, и парни решают покинуть агентство. Они создают свое собственное агентство Around Us Entertainment и анонсируют о том, что впредь они будут продвигаться вперед под названием «HIGHLIGHT».

Мы еще вернемся к этой группе, так как у «новой» группы HIGHLIGHT есть своя история и свои замечательные песни.