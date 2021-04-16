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Жанна Ким из Ташкента, 2 часть

#Вы в эфире l 2021-04-11

Воскресный журнал

* Талант и стремление к мечте 

* Певица, автор песен и поэт 

* Первая банджистка Узбекистана 

* Рок - начало большого пути 

* Вязание для души 

* Слушай своё сердце 


ⓒ Жанна Ким

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