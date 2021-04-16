Жанна Ким из Ташкента, 2 часть

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Вы в эфире l 2021-04-11
* Талант и стремление к мечте
* Певица, автор песен и поэт
* Первая банджистка Узбекистана
* Рок - начало большого пути
* Вязание для души
* Слушай своё сердце
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
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