Радуга в зонтах

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
2021-04-12
12 апреля в Сеуле шёл весенний дождь. Сеульчане вооружились зонтами, разнообразив разными цветами городской пейзаж.
(Yonhap News)
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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