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Радуга в зонтах

2021-04-12

Новости




12 апреля в Сеуле шёл весенний дождь. Сеульчане вооружились зонтами, разнообразив разными цветами городской пейзаж.

(Yonhap News)


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