Все мужчины одинаковые (5) 잘 어울려요

Диалог недели

서윤(Со Юн) : 이거, 팔찌 돌려드리려고 보니까 망가졌더라고요. 그래서 하나 샀어요.

Когда я хотела вернуть ваш браслет, заметила, что он сломался. Поэтому я купила новый.

도겸(То Гём) : 아니에요. 괜찮습니다.

Нет, не надо.

서윤(Со Юн) : 받아주세요. 목걸이도 찾아주셨는데 감사 인사는 드리고 싶어요.

Примите. Ведь вы нашли мою цепочку, а я хочу за это отблагодарить вас.

제가 해드릴게요.

Давайте, я надену его на вас.

도겸(То Гём) : 아니 괜찮..

Нет, не надо …

서윤(Со Юн) : 너무 잘 어울려요!

Вам очень идет!





Фраза недели

잘 어울려요

[Чаль о-ул-лё-ё]

Вам очень идет





Грамматика

잘 – наречие, которое означает «хорошо», «прекрасно», «уместно». Далее идет 어울려요 – от глагола 어울리다, который имеет значение «грамотно, хорошо выглядеть», «сочетаться хорошо» и др. И к этому глаголу присоединены окончание -어 и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 (어울리-어-요, 어울려요). Все вместе получается «잘 어울려요», что переводится «вам очень идет». Данное выражение может использоваться с разными объектами: цвет, одежда, обувь, аксессуары, атмосфера, музыка, мебель, человек и т. д.





Внимание

☞ примеры: 하늘색이 잘 어울려요(вам идет голубой цвет)

두 분 정말 잘 어울리세요(вы очень хорошо смотритесь вместе)

노래가 분위기와 잘 어울린다(песня хорошо сочетается с атмосферой)

☞ в форме разговорной речи: 잘 어울려

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 잘 어울려요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 잘 어울립니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



