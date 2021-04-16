Все мужчины одинаковые (5) 잘 어울려요

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Говорим как герои сериалов l 2021-04-11
Диалог недели
서윤(Со Юн) : 이거, 팔찌 돌려드리려고 보니까 망가졌더라고요. 그래서 하나 샀어요.
Когда я хотела вернуть ваш браслет, заметила, что он сломался. Поэтому я купила новый.
도겸(То Гём) : 아니에요. 괜찮습니다.
Нет, не надо.
서윤(Со Юн) : 받아주세요. 목걸이도 찾아주셨는데 감사 인사는 드리고 싶어요.
Примите. Ведь вы нашли мою цепочку, а я хочу за это отблагодарить вас.
제가 해드릴게요.
Давайте, я надену его на вас.
도겸(То Гём) : 아니 괜찮..
Нет, не надо …
서윤(Со Юн) : 너무 잘 어울려요!
Вам очень идет!
Фраза недели
잘 어울려요
[Чаль о-ул-лё-ё]
Вам очень идет
Грамматика
잘 – наречие, которое означает «хорошо», «прекрасно», «уместно». Далее идет 어울려요 – от глагола 어울리다, который имеет значение «грамотно, хорошо выглядеть», «сочетаться хорошо» и др. И к этому глаголу присоединены окончание -어 и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 (어울리-어-요, 어울려요). Все вместе получается «잘 어울려요», что переводится «вам очень идет». Данное выражение может использоваться с разными объектами: цвет, одежда, обувь, аксессуары, атмосфера, музыка, мебель, человек и т. д.
Внимание
☞ примеры: 하늘색이 잘 어울려요(вам идет голубой цвет)
두 분 정말 잘 어울리세요(вы очень хорошо смотритесь вместе)
노래가 분위기와 잘 어울린다(песня хорошо сочетается с атмосферой)
☞ в форме разговорной речи: 잘 어울려
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 잘 어울려요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 잘 어울립니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-04-16 12:03:50
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