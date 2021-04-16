Актриса Ха Чжи Вон (하지원)

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Пять минут о кино l 2021-04-13
Начать надо с того, что настоящее имя женщины – Чон Хэ Рим, Ха Чжи Вон – это ее сценический псевдоним. Основная популярность и полное признание ее широкой публикой пришли к ней после сериала «Что произошло на Бали» в 2004 году. В 2006 году вышел не менее популярный сериал «Хванчжини» с Ха Чжи Вон в главной роли. После этого сериала она прочно заняла место в сонме корейских кино звезд. Фильм «Хэундэ» с ее участием в 2009 году, о котором мы говорили на прошлой неделе, только закрепил ее славу.
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
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