Актриса Ха Чжи Вон (하지원)

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Начать надо с того, что настоящее имя женщины – Чон Хэ Рим, Ха Чжи Вон – это ее сценический псевдоним. Основная популярность и полное признание ее широкой публикой пришли к ней после сериала «Что произошло на Бали» в 2004 году. В 2006 году вышел не менее популярный сериал «Хванчжини» с Ха Чжи Вон в главной роли. После этого сериала она прочно заняла место в сонме корейских кино звезд. Фильм «Хэундэ» с ее участием в 2009 году, о котором мы говорили на прошлой неделе, только закрепил ее славу.