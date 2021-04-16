Компания Finger Post - разработчик систем управления отношениями с клиентами

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Finger Post (핑거 포스트), разработчика систем управления отношениями с клиентами, или CRM-систем. У микрофона президент компании г-н Чхве Хи.





Мой опыт работы в сфере информационных технологий в основном связан с услугами для компаний, в частности, с решениями в области систем управления отношениями с клиентами, или CRM. Изучая размер зарубежного рынка и рассматривая возможность внедрения зарубежных CRM-решений, я был уверен в их большом потенциале. B2B и B2C стали одними из модных словечек в наши дни. B2B означает «бизнес для бизнеса», а B2C - «бизнес для потребителя». Я читал о том, что Naver и Kakao, две крупные южнокорейские технологические компании, заинтересованы в сегменте B2B. Я думаю, у решений для управления бизнесом большие перспективы.





Управление взаимоотношениями с клиентами - это процесс, в ходе которого компании собирают и анализируют данные о клиентах для проведения маркетинговых мероприятий, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности самих клиентов. Другими словами, CRM-системы позволяют компаниям более упорядоченно работать с клиентами. Эффективно используя услуги CRM, компании могут определять лояльных или важных клиентов и удерживать их. Услуги CRM легко найти в нашей повседневной жизни. Например, официант в ресторане может порекомендовать постоянному клиенту то или иное блюдо, зная его вкус. Тогда клиенту снова захочется посетить ресторан. У ресторана станет больше постоянных клиентов. Корпоративные клиенты, использующие разработки компании Finger Post, увеличили прибыль на 10–20% Глобальный рынок CRM, который стремительно растёт из года в год, приобрёл ещё большие возможностей с началом пандемии COVID-19. По данным компании Grand View Research, занимающейся маркетинговыми исследованиями и бизнес-консалтингом, мировой рынок CRM в 2019 году оценивался в 40 млрд долларов и, как ожидается, он будет расти в среднем на 14% в год. Компания Finger Post гордится своим фирменным продуктом под названием Fingersales (핑거 세일즈).





Fingersales - это решение для управления клиентами. Оно держит в памяти всю историю, связанную с клиентами, включая их покупки, жалобы и запросы. Его можно использовать на мобильных устройствах, таких как планшеты и ноутбуки. Пользователи также могут получать уведомления и другую информацию с помощью носимых гаджетов, таких как часы Apple Watch и Samsung Galaxy. По сравнению с зарубежными аналогами, это решение лучше удовлетворяет потребности пользователей.





Fingersales используют около 600 корпоративных клиентов. Компаниям не нужно устанавливать специальное программное обеспечение. Они могут использовать эту услугу сразу после регистрации на веб-сайте Finger Post и оплаты. Решение имеет разумную цену по сравнению с зарубежными услугами CRM, внедрение и управление которыми обычно обходятся дорого. Fingersales используется многими крупными и средними компаниями, включая Hana Financial Investment, MetLife Korea, Kumho Tire, Asiana Airlines, SeAH Steel, Dong-A Pharmaceutical и AJ Group. Клиенты используют облачный сервис, ежемесячно внося определённую плату. Его могут использовать малые и средние фирмы, а также индивидуальные пользователи. Большинство клиентов довольны сервисом, так как продолжают им пользоваться долгое время. Компания рассматривает возможность использования программного обеспечения CRM в секторе B2B, или «бизнес для бизнеса». CRM-системы могут помочь компаниям увеличить продажи в среде без личного присутствия.





Мы готовимся запустить наш сервис в Юго-Восточной Азии со второй половины этого года. Когда пандемия утихнет, мы планируем изучить рынок Канады. В настоящее время мы находимся в процессе создания в Нью-Йорке первой зарубежной корпорации, чтобы конкурировать с иностранными поставщиками услуг CRM на мировом рынке.





Пока CRM-системы внедрили менее половины южнокорейских компаний. Рынок CRM в азиатских странах, включая Корею, рос довольно медленно по сравнению с рынками США и Европы. С другой стороны, это означает, что азиатский рынок имеет большой потенциал.





ⓒ FINGERPOST