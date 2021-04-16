LG Electronics прекращает выпуск мобильных телефонов

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Компания LG Electronics решила прекратить производство смартфонов через 26 лет после того, как в 1995 году начала производить мобильные телефоны под торговой маркой Hwatong. Мобильный бизнес LG демонстрировал дефицит со второго квартала 2015 года, а накопленные операционные убытки составили 4 млрд 400 млн долларов. Компания пыталась возродить проблемный бизнес, но изменить ситуацию ей не удалось. В конце концов она приняла стратегическое решение уйти из бизнеса мобильных телефонов. Ситуацию анализирует директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





Деловые круги анализируют неудачи LG Electronics в производстве смартфонов с разных сторон. Самое главное, компании не удалось адаптироваться к меняющейся рыночной среде. А ведь она была ведущим производителем в эпоху 2G, когда мобильные телефоны использовались просто для звонков на ходу. Впоследствии Apple открыла эру 3G и 4G, и смартфоны начали использоваться как портативные компьютеры для обмена информацией, а не только как телефоны. Но в LG ошибочно полагали, что эра 2G продлится долго, и Apple потребуется много времени, чтобы действительно коммерциализировать свои смартфоны. По этой причине LG Electronics мало интересовалась разработкой технологий для смартфонов, сосредоточившись больше на «функциональных» или «дизайнерских» моделях. Жаль, что компания не смогла должным образом отреагировать на серьёзный технологический сдвиг и изменившиеся рыночные условия.





LG связывалась с Vingroup во Вьетнаме, Volkswagen в Германии и Google в США, чтобы продать свой мобильный бизнес. Но ей не удалось договориться ни с одним из этих потенциальных покупателей, и она просто решила ликвидировать своё мобильное подразделение. При этом компания считалась ведущим разработчиком так называемого раскладного телефона, который позиционируется как смартфон следующего поколения. Он может увеличивать или уменьшать свой размер, разворачивая и вращая дисплей. Это действительно телефон мечты. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в начале этого года LG представила короткое видео, демонстрирующее складной телефон, который получил звание лучшего продукта. Но одно дело разработать продукт с использованием передовых технологий, а другое - развернуть его производство. Между тем, LG Electronics - девятый по величине производитель смартфонов в мире с долей рынка 1,8%. На рынке Северной Америки компания занимает третье место, а на рынке Латинской Америки – четвёртое. Уход LG, вероятно, пойдёт на пользу Motorola и Samsung в Северной Америке, в то время как китайские производители Xiaomi и Oppo устремятся в Южную Америку. На южнокорейском рынке конкуренция между Samsung и Apple будет ещё более острой.





На долю Samsung приходится около 60% отечественного рынка смартфонов, за ней следуют Apple с 25% и LG с чуть более чем 10%. Вопрос в том, кто поглотит 10-процентную долю LG, а ведь это отнюдь не мало. Я думаю, что Samsung находится в более выгодном положении, чем Apple, потому что многие пользователи смартфонов LG, работающих на операционной системе Android, скорее всего, перейдут на телефоны Samsung на базе Android, а не на iPhone от Apple, использующие другую операционную систему. Ожидается, что Samsung, в свою очередь, будет конкурировать с китайскими брендами, работающими на платформе Android.





Конец мобильного бизнеса LG - плохая новость для южнокорейских потребителей, поскольку Samsung будет единственным отечественным производителем смартфонов. Есть опасения, что монополистический статус Samsung приведёт к повышению цен и снижению качества обслуживания. Крупные операторы связи будут вести переговоры с производителями мобильных телефонов, чтобы решить вопрос о субсидиях для потребителей. Для Samsung уход LG с рынка смартфонов тоже не совсем хорошая новость. Samsung будет бороться за удержание лидирующих позиций на мировом рынке, где доля смартфонов южнокорейского производства может сократиться. Тем временем, LG решила создать совместное предприятие с канадской компанией по производству автозапчастей. Кроме того, LG Electronics, бесспорно, является ведущим производителем передовой бытовой техники. Компания показала лучшие результаты в первом квартале этого года на фоне высоких продаж её бытовой техники, включая телевизоры премиум-класса. Со второго квартала общие показатели улучшатся, поскольку убыточный бизнес по производству смартфонов будет исключён из оценки производительности. LG Electronics планирует сосредоточиться на новых отраслях, таких как компоненты для электромобилей, роботы, искусственный интеллект и аккумуляторы. Между тем, компания собирается разрабатывать технологии смартфонов, которые связаны с будущими отраслями





Я считаю, LG сделала правильный выбор, сосредоточившись на развитии технологий в рамках подготовки к четвёртой промышленной революции. В эпоху «интернета вещей» именно смартфоны соединяют машины с машинами. Например, люди с помощью смартфона смогут управлять беспилотным автомобилем. Без смартфонов электрические приборы и автомобильная электроника LG потеряют конкурентоспособность. Вот почему LG подчёркивает, что будет продолжать разрабатывать технологии смартфонов, которые связаны с будущими отраслями, такими как автономное вождение и «интернет вещей», хотя, возможно, не будет производить сами смартфоны. LG имеет патенты на технологии смартфонов. Похоже, она намерена укрепить свой статус глобальной компании в области информационно-коммуникационных технологий за счёт постоянного технологического развития.





Закрытие мобильного бизнеса LG может иметь серьёзные последствия для других компаний. Если компания довольствуется своим прошлым успехом и не может двигаться вперёд, она неизбежно останется позади. В эпоху четвёртой промышленной революции даже крупным компаниям будет трудно выжить, если они упустят возможность новаторски трансформироваться. По этой причине Blackberry, Nokia и Sony потерпели неудачу. Мы надеемся, что Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов, извлечёт уроки из того, что случилось с LG, а LG сможет обратить неудачу в успех.