Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)





Режиссер: Пак Чин Сок

В ролях: Чан На Ра, Чон Ëн Хва, Кан Маль Гым, Кан Хон Сок

Премьера: 14 апреля 2021





Хон Чжи А работает риэлтером и специализируется на «проблемной недвижимости», помогая изгонять из неё приведений. Её будущий напарник О Ин Бом пока не знает о своих скрытых возможностях видеть духов и тратит свой дар, занимаясь мелким мошенничеством. Однако вскоре молодые люди объединяются в одну команду.