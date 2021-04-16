Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Новости шоу-бизнеса l 2021-04-12
Режиссер: Пак Чин Сок
В ролях: Чан На Ра, Чон Ëн Хва, Кан Маль Гым, Кан Хон Сок
Премьера: 14 апреля 2021
Хон Чжи А работает риэлтером и специализируется на «проблемной недвижимости», помогая изгонять из неё приведений. Её будущий напарник О Ин Бом пока не знает о своих скрытых возможностях видеть духов и тратит свой дар, занимаясь мелким мошенничеством. Однако вскоре молодые люди объединяются в одну команду.
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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