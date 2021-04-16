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Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-04-12


Режиссер: Пак Чин Сок 

В ролях: Чан На Ра, Чон Ëн Хва, Кан Маль Гым, Кан Хон Сок

Премьера: 14 апреля 2021


Хон Чжи А работает риэлтером и специализируется на «проблемной недвижимости», помогая изгонять из неё приведений. Её будущий напарник О Ин Бом пока не знает о своих скрытых возможностях видеть духов и тратит свой дар, занимаясь мелким мошенничеством. Однако вскоре молодые люди объединяются в одну команду.

Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
Агентство недвижимости Тэбак (대박부동산)
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